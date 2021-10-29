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Стефанчук подписал закон об олигархах

Стефанчук подписал закон об олигархах

Глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 (об олигархах). Теперь закон должен одобрить Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта №5599 на сайте Рады.

Напомним, Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты поддержали предложение Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет Президент Владимир Зеленский.

По материалам УБР
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