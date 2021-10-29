Сергей Ходакевич: виртуальные активы как стратегический инвестиционный ресурс Украины

Несмотря на то, что принятый 8 сентября Закон Украины «О виртуальных активах» Президент вернул в Верховную Раду со своими предложениями, этот рынок активно работает. Но работает, можно сказать, в серой зоне.

Криптовалютные биржи, которые действуют в Украине, зарегистрированы в других юрисдикциях, но услуги предоставляют резидентам Украины. И даже при таких условиях сегодня рынок виртуальных активов (ВА) в Украине имеет ежедневный оборот, по оценке Министерства цифровой трансформации Украины, примерно миллиард гривен.

Банки не могут официально проводить операции с собственно криптовалютами, но некоторые операции с ВА в рамках закона «О платежных системах» являются вполне законными.

Например, создание электронных денег и платежных систем на базе этих денег. Еще до принятия закона, в рамках существующего законодательства известная международная некоммерческая организация Stellar Development Foundation вместе с Таскомбанком запустили совместный проект по созданию электронных денег. Это позволит банку быстрее и дешевле проводить платежи, а также дает определенные преимущества клиентам банка.

Проведенный впервые в Украине Ассоциацией украинских банков международный Форум «Финмониторинг (AML) и безопасность при работе с фиатными валютами и виртуальными активами», продемонстрировал большой интерес, который существует в нашей стране к вопросу ВА. Форум подтвердил, что большинство игроков финансового рынка понимают: ВА будут менять нашу жизнь (и не только в сфере финансов), а если вы не успеете идти в ногу со временем, можете остаться на обочине.

Во многих экономически развитых странах вопросы ВА уже урегулированы законодательством. Криптовалюты признали легальным средством платежей в Японии, Германии, Франции. В некоторых странах они признаны как активы, операции с которыми облагаются налогами.

Использование подавляющего большинства криптовалют можно полностью контролировать

Преимущества ВА очевидны. Хотя в обществе и бытует мнение, что криптовалюты часто используются для противозаконных платежей. И оно небезосновательно, есть криптовалюты, которые используются преступным миром и они полностью анонимны.

Это – основной аргумент оппонентов легализации криптовалют. Однако, использование подавляющего большинства криптовалют, а особенно таких распространенных, как, например, Bitcoin или Ethereum можно полностью проследить и для этого существует специализированное программное обеспечение.

Несмотря на новизну вопроса, комплаенс офицер, имеющий соответствующие инструменты, может проследить движение средств на 10, 20 или более шагов назад в отличие от традиционного банкинга.

То есть данные фактически открыты, анонимность в работе с ВА, о которой так много говорят – на самом деле псевдоанонимность, потому что при проведении платежей понятно, кому принадлежит кошелек.

Часто сами владельцы криптокошельков об этом заявляют, например предприятия, которые принимают криптовалюты к уплате, криптовалютные биржи, другие участники рынка.

Сведения о принадлежности кошелька (публичного ключа) можно получить разными способами.

Это означает, что неправомерную деятельность с использованием ВА проще выявить, чем при использовании обычной наличности. Поэтому операции с ВА, при соответствующих AML-процедурах не просто безопасны, но и несут значительные риски для неправомерной деятельности.

Собственно поэтому Ассоциация украинских банков и сделала на форуме акцент на AML (Anti-Money Laundering – противодействии отмыванию денег). Процедура AML охватывает идентификацию, хранение и обмен информацией (о пользователях, их доходах, перемещении активов) между соответствующими организациями и ведомствами.

Такие международные структуры как ФАТФ (Межправительственный орган по противодействию отмыванию грязных денег), Европейская комиссия по цифровым финансам и другие уже наработали и продолжают нарабатывать нормы, регулирующие работу с ВА и предотвращают их неправомерное использование.

Украина, кстати, постоянно участвует в мероприятиях этих ведущих международных организаций и все разработанные ими документы, сразу доносятся до участников украинского рынка.

Угрожают ли ВА классическому банкингу?

Существует также скептицизм другого рода в отношении ВА. Сторонники классического банкинга опасаются, что активная работа с ВА будет вытеснять с рынка традиционные банковские услуги. Это правда, но лишь отчасти.

Уже сегодня ведущие банки как в Украине, так и в мире вышли далеко за рамки классического банкинга, став настоящими маркерплейсами, где можно получить множество разных услуг, что угодно приобрести.

Причем услуги рассчитаны не только на население, но и на бизнес. Кстати, Украина лидирует в этом процессе, удивляя граждан экономически развитых государств сервисами, которые предоставляет нашим гражданам тот же ПриватБанк. И от подобных современных трансформаций банки не проигрывают, а наоборот.

Так же и работа с ВА станет статьей дополнительных прибылей для банков. Действительно, криптовалюта создавалась как альтернатива банкам, но после расцвета Даркнета и других подобных проектов сейчас пользователи рассматривают банки и другие лицензированные площадки как защиту доверия.

Поэтому если в Украину зайдут крупные компании, которые занимаются виртуальными активами на мировом уровне, банки, которые будут с ними сотрудничать, выиграют.

Тем не менее, сначала нужно чтобы заработал закон «О виртуальных активах». Предложения Президента, с которыми он вернул закон на доработку, касаются исключительно регулятора, который должен заниматься этим вопросом. Проект предусматривал создание отдельного института, но глава государства предлагает с целью экономии бюджетных средств отдать эти полномочия существующему государственному органу – НБУ или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Надеюсь, эти изменения смогут быстро внести в закон, а также в Гражданский и Налоговый кодексы, разработать нормативно-правовые акты, необходимые для вступления закона в действие.

Хотя, по мнению участников рынка, закон заработает только ближе к концу следующего года. Ведь нужно выписать не только полномочия органа, который будет заниматься этим вопросом, а также методологию работы с этими новыми не только для Украины, но и для всего мира активами, различные регулятивные действия.

Уже сегодня стоит учиться использовать ВА

Думаю, года через три как в Украине, так и в мире до 30-40% населения будут использовать ВА. Поэтому уже сегодня следует учиться – и работникам финучреждений и органов государственной власти, и тем, кто хочет делать бизнес на ВА – как их правильно хранить, контролировать, вообще использовать в разных сферах.

Кроме этого, нужна инфраструктура, которая у нас сейчас слабо развита. Поэтому ВА пользуется ограниченное количество людей, и большинство из них используют их с целью спекуляций, а не как платежный инструмент.

Прежде всего нужны образовательные программы, институты, которые будут работать с ВА. Это могут делать банки, финансовые компании, биржи, другие лицензированные поставщики услуг, которые будут отвечать требованиям.

Также необходимы терминалы для покупки и продажи ВА, которые уже существуют во многих странах. Там вы можете спокойно со своей картой обменять криптовалюты на любую фиатную валюту. Кстати, в Украине тоже было поставлено несколько терминалов, но в связи с отсутствием законных оснований для их работы, терминалы закрыли.

К сожалению, сегодня в украинских вузах, насколько мне известно, нет специальных учебных программ. Но в национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана мы рассматриваем возможность создания как соответствующей магистерской программы, так и отдельных курсов. Потому что запрос на людей, обладающих компетенциями в этой сфере, будет только расти.

Уже существуют краткосрочные программы международных и украинских организаций для обучения специалистов по финмониторингу ВА. За несколько дней специалист, разбирающийся в финансовых транзакциях, обретает нужные навыки для базовых проверок и расследования операций с ВА. Понятно, что для сложных операций нужны специалисты с достаточно основательной подготовкой.

А для тех, кто хочет начать делать бизнес по виртуальным активам, нужно самостоятельно изучать вопросы, разбираться, как безопасно входить в этот процесс, где хранить, продавать ВА, чтобы не потерять свои деньги.

Процесс нужно направить в правильное русло

В 2015–2017 годах Украина входила в пятерку стран, где больше всего добывалось криптовалют. У нас высокого уровня ИТ-специалисты и была достаточно дешевая электроэнергия. Но майнинговые фермы промышленных масштабов закрывали правоохранительные органы с формулировкой: за незаконное использование электроэнергии.

И едва ли не больше всего – в коммуникации заинтересованы регуляторные органы, которые должны услышать бизнес, прийти к консенсусу и создать правила игры, которые бы и удовлетворяли бизнес, и соответствовали международному законодательству, и способствовали инвестиционному климату. Ведь мир не стоит на месте, и в нем есть спрос на страны, которые ввели действенное законодательство о ВА. Поэтому все больше стран создают привлекательные условия для работы с этими активами, и нам нужно стать достойными конкурентами на этом рынке.

Кстати, насколько мне известно, налогообложение, которое Украина собирается ввести для операций с ВА, планируется невысоким – 5 процентов для физических лиц и 9 юридических – чтобы наша юрисдикция была интересной на глобальном рынке виртуальных активов.

Это верная позиция, ведь мы сегодня входим в первую десятку стран по многим показателям в сфере ВА. А потому это направление – стратегически важное, поскольку может привлечь значительный инвестиционный ресурс в нашу экономику и способствовать экономическому развитию Украины.

Сергей Ходакевич, советник президента Ассоциации украинских банков, к.э.н., доцент кафедры банковского дела и страхования КНЭУ им.В.Гетьмана, замдиректора Института развития финансового бизнеса