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7:1 в пользу ввезенного секонд-хенда: какие авто покупали в октябре

7:1 в пользу ввезенного секонд-хенда: какие авто покупали в октябре

Из 64 тыс. легковых автомобилей, которые впервые были зарегистрированы в Украине в октябре, более 56,1 тыс. — это ввезенный из-за границы секонд-хенд.

Finance.ua как портал об экономии, узнал у Укравтопрома, какие марки подержанных авто предпочитают украинцы.

По сравнению с октябрем прошлого года регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в полтора раза, а относительно сентября текущего года — на 3%.

Больше регистраций импортированных подержанных авто фиксировалось только в феврале 2019 года. Тогда, как и сейчас, всплеск регистраций автомобилей б/у был связан с окончанием срока льготной легализации автомобилей на еврономерах.

  • Самой популярной маркой в растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen. За месяц на украинские номера перешли почти 10,5 тыс. подержанных Фольксвагенов.
  • На втором месте Renault. В октябре 4599 б/у автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.
  • Третий результат у Ford — 4322 растаможенных и зарегистрированных авто.
  • Продолжает список Opel, автомобили с пробегом этой марки выбрали 4290 украинцев.
  • Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 4015 ед. Всего с начала 2021 года украинские номера получили 411,7 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 47% больше, чем годом ранее, и почти в пять раз больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.

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По материалам Finance.UA
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