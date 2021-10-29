7:1 в пользу ввезенного секонд-хенда: какие авто покупали в октябре

Из 64 тыс. легковых автомобилей, которые впервые были зарегистрированы в Украине в октябре, более 56,1 тыс. — это ввезенный из-за границы секонд-хенд.
Finance.ua как портал об экономии, узнал у Укравтопрома, какие марки подержанных авто предпочитают украинцы.
По сравнению с октябрем прошлого года регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в полтора раза, а относительно сентября текущего года — на 3%.
Больше регистраций импортированных подержанных авто фиксировалось только в феврале 2019 года. Тогда, как и сейчас, всплеск регистраций автомобилей б/у был связан с окончанием срока льготной легализации автомобилей на еврономерах.
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