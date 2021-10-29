По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,936 млн грн и 50,469 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,27-26,28 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 93,405 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 79 797
26,3000 – 50 000
26,2700 – 888
26,2600 – 111 111
26,2500 – 4 000
26,2500 – 10 000
26,2400 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 79 797
26,2500 – 10 000
26,2600 – 20 000
26,2600 – 99 000
26,2600 – 45 555
26,2600 – 100 000
26,2600 – 99 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2633 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2892 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах9 ч. назад - 1295 6
Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанка4 ч. назад - 436 4
Как государство будет поддерживать бизнес в «красных» зонахВчера, 17:05 - 413 4
Добровольно задекларировали активов более чем на 113 миллионов - глава Налоговой службы5 ч. назад - 237 3
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВДВчера, 15:32 - 954 3
Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторовВчера, 14:30 - 8724 2
Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 годаВчера, 16:00 - 2464 1
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах9 ч. назад - 1295 6
Межбанк: интрига нарастает, и почему завтра будут сюрпризы по курсуВчера, 18:05 - 1187
Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине3 ч. назад - 1128
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1439 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 708
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 927
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4336 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1280 1