По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,936 млн грн и 50,469 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,27-26,28 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 93,405 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7777 – 79 797

26,3000 – 50 000

26,2700 – 888

26,2600 – 111 111

26,2500 – 4 000

26,2500 – 10 000

26,2400 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7777 – 79 797

26,2500 – 10 000

26,2600 – 20 000

26,2600 – 99 000

26,2600 – 45 555

26,2600 – 100 000

26,2600 – 99 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2633 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2892 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua