Приватизация «Укргазбанка»: НБУ и Минфин ищут финансового советника

Среди государственных банков «Укргазбанк» более остальных готов к приватизации. Нацбанк и Минфин ищут финансового советника.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам рабочей встречи относительно прогресса в приватизации государственной доли «Укргазбанка».

«Укргазбанк среди других государственных банков больше всех готов к приватизации. Об этом свидетельствует его операционная эффективность, низкий уровень проблемных активов, а также значительный прогресс в создании дорожной карты приватизации. Сейчас совместно с Министерством финансов Украины происходит поиск финансового советника. Следующим шагом должен стать этап по выбору наилучшей опции продажи финансового учреждения», — говорится в сообщении.

«Приватизация Укргазбанка должна стать успешным кейсом и продемонстрировать пример привлекательности банковского рынка Украины для инвесторов, значительно повышая приватизационный потенциал», — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом в Минфине добавили, что главной целью как акционера остается снижение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году.

«Партнерство с IFC и трансформационные процессы, которые проводит Укргазбанк во исполнение стратегических задач, существенно улучшают его привлекательность для дальнейшей приватизации», — добавил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Напомним, «Укргазбанк» и правительство продолжают работать над выполнением условий соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC), в соответствии с которой она может получить часть акций этого банка.

«Укргазбанк» и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит заем в 30 млн евро с правом IFC конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения.