Представлен смартфон Moto G51 с чипом Snapdragon 480+ и 120-Гц дисплеем

Анонсирован смартфон среднего уровня Moto G51 под управлением операционной системы Android 11. Устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене 235 долларов США.
В основу аппарата лёг новейший процессор Qualcomm Snapdragon 480+. Он содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Установлено 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль UFS 2.2 ёмкостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
Новинка получила 6,8-дюймовый экран IPS HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. В отверстии по центру верхней зоны экрана располагается 13-мегапиксельная селфи-камера. Сзади установлена тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, а также блоком на 8 млн пикселей с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки.
Изображение: Motorola
Питание смартфон получает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч. В тыльной части находится сканер отпечатков пальцев. Прочее оснащение включает адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощиВчера, 10:36 - 972 15
В платежках за коммуналку появится новый показательВчера, 12:02 - 8701 7
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документыВчера, 11:58 - 8150 7
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВДВчера, 15:32 - 553 3
В Украине заработали еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 10:05 - 1471 2
В платежках за коммуналку появится новый показательВчера, 12:02 - 8701 7
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документыВчера, 11:58 - 8150 7
Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторовВчера, 14:30 - 4779 1
В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсиюВчера, 11:05 - 2907 2
Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 годаВчера, 16:00 - 1924
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1358 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 695
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 914
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4314 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1272 1