Представлен смартфон Moto G51 с чипом Snapdragon 480+ и 120-Гц дисплеем

Анонсирован смартфон среднего уровня Moto G51 под управлением операционной системы Android 11. Устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене 235 долларов США.

В основу аппарата лёг новейший процессор Qualcomm Snapdragon 480+. Он содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Установлено 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль UFS 2.2 ёмкостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Новинка получила 6,8-дюймовый экран IPS HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. В отверстии по центру верхней зоны экрана располагается 13-мегапиксельная селфи-камера. Сзади установлена тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, а также блоком на 8 млн пикселей с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки.



Изображение: Motorola

Питание смартфон получает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч. В тыльной части находится сканер отпечатков пальцев. Прочее оснащение включает адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм.