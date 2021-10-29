В Греции представили гиперкар Chaos за 12,5 млн евро

Стартап SP Automotive из Афин опубликовал фотографии своей первой модели под названием Chaos и сделал довольно громкие заявления о возможностях суперкара.
Инженеры стартапа планируют побить много рекордов серийных автомобилей, включая самый быстрый круг на Нюрбургринге, самую быструю четверть мили и даже самую высокую максимальную скорость.
Одна из главных особенностей Chaos — разработанный собственными силами четырехлитровый V10 с двумя компрессорами. Некоторые компоненты силового агрегата изготовлены методом 3D-печати.
Крышу изготовлен из SAM2X5−630 (твердое и упругое металлическое стекло), а монокок из Zylon — синтетического полимера, прочность которого почти в два раза выше, чем у кевлара. Привод задний, а в трансмиссии стоит восьмиступенчатый преселективный робот.
Фото: zero2turbo.com
В базовой версии двигатель выдает 2077 л.с. и 1389 Нм, что позволяет делать сотню за 1,9 секунды. Экстремальный вариант легче на 116 кг (1272), мощность равна 3107 л.с. и 1984 Нм. Разгон до 100 км/ч заметно быстрее — 1,5 секунды.
Говорят, что максимальная скорость превышает 500 км/ч, что делает его быстрее, чем SSC Tuatara, а также Bugatti Chiron Super Sport 300+.
Фото: zero2turbo.com
Внутри вы найдете минималистичную двухместную кабину с вилочным рулевым колесом со встроенным сенсорным экраном. Дисплей информационно-развлекательного комплекса находится за пассажиром.
Компания планирует сделать всего 20 единиц Chaos для каждого континента, причем эксклюзивное распространение этой модели будет проводить аукцион Sotheby’s. Первая машина уже продана и будет доставлена в начале следующего года. SP Automotive заявила, что также предоставит автомобиль телешоу BBC Top Gear для первого независимого обзора.
Фото: zero2turbo.com
Цены начинаются от 5,5 млн евро за «базовый» вариант и достигают 12,4 млн евро за модель с полной спецификацией, в которой используются все экзотические материалы и технологии. Рекорды обещают устанавливать в 2022 и 2023 годах.
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