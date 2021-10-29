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Подделка сертификата вакцинации: как наказывают в других странах (инфографика)

Подделка сертификата вакцинации: как наказывают в других странах (инфографика)

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал законопроект, который предусматривает установить наказание за изготовление COVID-сертификатов с целью сбыта и сбыт поддельных документов – штраф 85-170 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.

Как же наказывают за подделку в других странах?

Во Франции предъявителя поддельного сертификата вакцинации могут оштрафовать на сумму от 135 до 3 тысяч 750 евро, а также лишить свободы на полгода. Если работодатель не проверил подлинность сертификата работника, грозит штраф от тысячи евро.

За хранение, использование и подделку COVID-сертификатов во Франции грозит от 2 до 5 лет заключения.

В Германии предъявителя поддельного сертификата могут оштрафовать на сумму до 25 тысяч евро. За организованное мошенничество с сертификатами грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

В Греции за подачу фейкового сертификата ждет штраф до 5 тысяч евро. Аналогичный штраф грозит медицинским работникам за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации или свидетельства о выздоровлении.

На 10-50 тысяч евро могут оштрафовать владельцев медицинских учреждений и домов для пожилых людей, которые наняли невакцинированный от коронавируса персонал.

В Италии на сумму от 309 евро до 1,5 тысячи евро штрафуют за предъявление поддельного COVID-сертификата, за это может грозить и 1-5 лет тюрьмы. За организованное мошенничество с этими документами предусмотрено 1-6 лет тюрьмы.

В Канаде за использование фальшивого сертификата придется заплатить штраф в размере от 750 долларов до 100 тысяч плюс год тюрьмы.

В России за использование поддельных COVID-документов грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные общественные работы (до 480 часов), исправительные работы до 2 лет, арест до полугода.

По материалам Слово и Дело
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