Подделка сертификата вакцинации: как наказывают в других странах (инфографика)

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал законопроект, который предусматривает установить наказание за изготовление COVID-сертификатов с целью сбыта и сбыт поддельных документов – штраф 85-170 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.
Как же наказывают за подделку в других странах?
Во Франции предъявителя поддельного сертификата вакцинации могут оштрафовать на сумму от 135 до 3 тысяч 750 евро, а также лишить свободы на полгода. Если работодатель не проверил подлинность сертификата работника, грозит штраф от тысячи евро.
За хранение, использование и подделку COVID-сертификатов во Франции грозит от 2 до 5 лет заключения.
В Германии предъявителя поддельного сертификата могут оштрафовать на сумму до 25 тысяч евро. За организованное мошенничество с сертификатами грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
В Греции за подачу фейкового сертификата ждет штраф до 5 тысяч евро. Аналогичный штраф грозит медицинским работникам за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации или свидетельства о выздоровлении.
На 10-50 тысяч евро могут оштрафовать владельцев медицинских учреждений и домов для пожилых людей, которые наняли невакцинированный от коронавируса персонал.
В Италии на сумму от 309 евро до 1,5 тысячи евро штрафуют за предъявление поддельного COVID-сертификата, за это может грозить и 1-5 лет тюрьмы. За организованное мошенничество с этими документами предусмотрено 1-6 лет тюрьмы.
В Канаде за использование фальшивого сертификата придется заплатить штраф в размере от 750 долларов до 100 тысяч плюс год тюрьмы.
В России за использование поддельных COVID-документов грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные общественные работы (до 480 часов), исправительные работы до 2 лет, арест до полугода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальОколо часа назад - 99 7
Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатитьВчера, 16:27 - 15519 6
Как доказать, что вы не брали онлайн-кредитВчера, 08:28 - 9548 5
В Киеве установили около 400 новых дорожных знаковВчера, 14:24 - 459 4
Большинство должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денегВчера, 12:29 - 2541 3
Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатитьВчера, 16:27 - 15519 6
РРО и проверки: в налоговой рассказали, чего ждать ФЛП в 2022 годуВчера, 13:22 - 10884
Названа самая высокооплачиваемая отрасль в УкраинеВчера, 15:18 - 2668 1
Большинство должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денегВчера, 12:29 - 2541 3
Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро9 ч. назад - 1196
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1725 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 812
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1000
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4455 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1329 1