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Amazon запустит первые два прототипа интернет-спутников Kuiper в 2022 году

Amazon запустит первые два прототипа интернет-спутников Kuiper в 2022 году

Компания Amazon намерена в скором времени запустить первые два прототипа интернет-спутников Kuiper.

На это указывает соответствующий запрос, который Amazon подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) США. Эти два прототипа, которые носят названия KuiperSat-1 и KuiperSat-2, будут запущены на орбиту с помощью экспериментальной ракеты RS1, которая в настоящее время разрабатывается стартапом ABL Space Systems.

Цель проекта Kuiper — запустить группу из 3236 спутников на низкую околоземную орбиту в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить широкополосный доступ к интернету на всей Земле. План Amazon состоит в том, чтобы обеспечить доступ к Cети в отдалённых районах, где трудно развернуть традиционную инфраструктуру для подключения к интернету. Это похоже на концепцию SpaceX Starlink, в рамках которой компания Илона Маска (Elon Musk) также намерена предоставить доступ к спутниковому интернету по всей планете. Однако, в отличие от Amazon, SpaceX уже вывела на орбиту 1700 спутников. Всего компания намерена запустить как минимум 12 тысяч спутников, а возможно, и несколько десятков тысяч.

На прошлой неделе Amazon провела испытания двигателей, которые спутники будут использовать для маневрирования в космосе. Компания утверждает, что KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят протестировать те же функции и основные технологии, которые будут заложены в доработанные спутники.

Прототипы будут работать на высоте 590 километров над Землёй. Находясь в космосе, спутники будут использоваться для проверки их способности соединяться с четырьмя пользовательскими терминалами Kuiper и наземной станцией в Техасе, предназначенной для отправки и приёма широкополосных сигналов. Вся последовательность испытаний должна длиться всего 10 минут.

На данный момент Kuiper провела несколько наземных испытаний, после которых заявила, что её технологии обеспечивают максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с. Для примера, Starlink рекламирует скорость от 100 до 200 Мбит/с.

По материалам 3dnews.ru
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