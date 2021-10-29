Переуступка квартиры в Украине: что нужно знать

Переуступка недвижимости в Украине – это заключение договора, при котором право требования недвижимости переходит от продавца покупателю, который берет на себя ответственность перед застройщиком выплатить рассрочку или кредит банку, если предмет инвестирования был приобретен не сразу.
Переуступка квартиры в сданном доме в Украине
Если дом был сдан, то рисков, что у застройщика есть проблемы с документами и поэтому инвестор продает свою квартиру, чтобы не потерять деньги, нет. Но, есть и другие аспекты. Быть может, управкомпания назначает слишком высокие тарифы или другие варианты.
Налоги при переуступке квартиры в Украине
Плательщик должен подать до 1 мая следующего года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а до 1 августа следующего года – сам уплатить сумму налогового обязательства, указанную в декларации.
В инвестиционных договорах предусматривается освобождение от дополнительных платежей застройщику при переуступке членам семьи.
Сделки по переуступке права безопасны. Банки одобряют выдачу кредита, если покупатель приобретает квартиру по переуступке.
Основные риски
Переуступка оформляется в офисе застройщика. Акт приема-передачи квартиры при сдаче дома должен быть уже на ваше имя, вы должны стать пайщиком, а пайщиком можно стать только по документам и данным застройщика. Иногда можно просто переписать инвестиционный договор на другую фамилию и у нотариуса передать деньги через расписку.
Подводные камни
Процедура смены стороны зависит от того, какой договор подписал первый покупатель. У застройщика всегда есть юротдел, там все пайщики подписывают договора и оформляют переуступку. Договора все типовые. Можно взять своего юриста, который оформит факт передачи денег покупателем.
Напомним, ранее Finance.ua детально описывал, как правильно купить квартиру по переуступке.
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