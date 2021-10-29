0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Переуступка квартиры в Украине: что нужно знать

Переуступка квартиры в Украине: что нужно знать

Переуступка недвижимости в Украине – это заключение договора, при котором право требования недвижимости переходит от продавца покупателю, который берет на себя ответственность перед застройщиком выплатить рассрочку или кредит банку, если предмет инвестирования был приобретен не сразу.

Переуступка квартиры в сданном доме в Украине

Если дом был сдан, то рисков, что у застройщика есть проблемы с документами и поэтому инвестор продает свою квартиру, чтобы не потерять деньги, нет. Но, есть и другие аспекты. Быть может, управкомпания назначает слишком высокие тарифы или другие варианты.

Налоги при переуступке квартиры в Украине

Плательщик должен подать до 1 мая следующего года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а до 1 августа следующего года – сам уплатить сумму налогового обязательства, указанную в декларации.

  • Ставка налога с переуступки – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от базы налогообложения – общей суммы средств, полученной инвестором за уступку права требования.
  • НДФЛ уплачивается до нотариального удостоверения договора.
  • Военный сбор – сроки уплаты не установлены, но на практике уплачивается до нотариального удостоверения договора.
  • Сбор в Пенсионный фонд – уплачивается до нотариального удостоверения договора.
  • Плата за совершение нотариальных действий – 1% от цены недвижимости. Уплачивается до нотариального удостоверения договора.

В инвестиционных договорах предусматривается освобождение от дополнительных платежей застройщику при переуступке членам семьи.

Сделки по переуступке права безопасны. Банки одобряют выдачу кредита, если покупатель приобретает квартиру по переуступке.

Основные риски

Переуступка оформляется в офисе застройщика. Акт приема-передачи квартиры при сдаче дома должен быть уже на ваше имя, вы должны стать пайщиком, а пайщиком можно стать только по документам и данным застройщика. Иногда можно просто переписать инвестиционный договор на другую фамилию и у нотариуса передать деньги через расписку.

Подводные камни

Процедура смены стороны зависит от того, какой договор подписал первый покупатель. У застройщика всегда есть юротдел, там все пайщики подписывают договора и оформляют переуступку. Договора все типовые. Можно взять своего юриста, который оформит факт передачи денег покупателем.

Напомним, ранее Finance.ua детально описывал, как правильно купить квартиру по переуступке.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Деньги.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.