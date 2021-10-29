Новый владелец Большевика должен продать Киеву пятый цех за 112 миллионов гривен — Кличко

Киевские власти планируют до конца этого года завершить процесс выкупа пятого цеха завода Большевик.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Он отметил, что несмотря на смену владельца завода пятый цех, по решению суда, должен быть продан Киеву за 112 млн грн.

В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

«Киевлян интересует один вопрос, связанный с заводом Большевик, — когда достроят развязку на Шулявском путепроводе? Город судится по поводу пятого цеха Большевика с Фондом госимущества на протяжении почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен — половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд», — отметил Кличко.

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Мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода Большевик обязан продать городу Киеву пятый цех по цене, установленной экспертной оценкой в 112 млн гривен.

«И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет выполнено до конца года», — уточнил Кличко.

По его словам, если город решит вопрос по пятому цеху до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.

«По оценкам экспертов, для этого нужен год. То есть до конца следующего года развязка может быть сдана в эксплуатацию. Это утверждают специалисты. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события», — резюмировал мэр.

Аукцион по продаже корпоративных прав Большевика состоялся 27 октября. При стартовой цене 1,39 млрд грн предприятие было продано за 1,429 млрд грн компании Дженерал Коммерс. Еще два участника — ООО Инвест новация Степана Черновецкого и ООО ДК Каскад Виталия Хомутынника предложили суммы поменьше.