В Украине введут е-аудит налогоплательщиков

Кабинет министров 28 октября одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно введения электронных проверок (е-аудит).
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Что изменится:
Сроки. Такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, а у плательщиков НДС – с 1 января 2027 года.
Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, подачу с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).
Также вносятся изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части дополнения действующей нормы по обеспечению ведения предприятиями бухгалтерского учета в электронном виде с соблюдением требований ЗУ «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».
Введение е-аудита будет способствовать решению таких задач:
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