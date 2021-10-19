В Украине введут е-аудит налогоплательщиков

Кабинет министров 28 октября одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно введения электронных проверок (е-аудит).

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

Что изменится:

налогоплательщики будут обязаны подавать в налоговую службу экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств;

кроме того, они должны будут предоставить изменения в финположении налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла ( SAF -T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Сроки. Такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, а у плательщиков НДС – с 1 января 2027 года.

Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, подачу с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).

Также вносятся изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части дополнения действующей нормы по обеспечению ведения предприятиями бухгалтерского учета в электронном виде с соблюдением требований ЗУ «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Введение е-аудита будет способствовать решению таких задач:

совершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;

повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;

созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке поданной налоговой отчетности;

уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;

уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;

уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния «человеческого фактора».

Справка Finance.ua: