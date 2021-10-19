0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 287 0

В Украине введут е-аудит налогоплательщиков

В Украине введут е-аудит налогоплательщиков

Кабинет министров 28 октября одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно введения электронных проверок (е-аудит).

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

Что изменится:

  • налогоплательщики будут обязаны подавать в налоговую службу экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств;
  • кроме того, они должны будут предоставить изменения в финположении налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Сроки. Такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, а у плательщиков НДС – с 1 января 2027 года.

Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, подачу с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).

Также вносятся изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части дополнения действующей нормы по обеспечению ведения предприятиями бухгалтерского учета в электронном виде с соблюдением требований ЗУ «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Введение е-аудита будет способствовать решению таких задач:

  • совершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;
  • повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;
  • созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке поданной налоговой отчетности;
  • уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;
  • уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;
  • уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния «человеческого фактора».

Справка Finance.ua:

  • инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность;
  • такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.