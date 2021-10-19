30 октября в Киеве пройдет настоящая ярмарка инвестиционных предложений

30 октября в Киеве во время конференции «Жить на проценты» в выставочной зоне пройдет настоящая ярмарка инвестиционных предложений. Здесь каждый участник сможет подробно ознакомиться с работающими на инвестиционном рынке Украины инструментами, узнать как и сколько на них можно заработать. От ценных бумаг до инвестиций в реальный бизнес — персональная консультация специалистов и личные контакты.

Вы можете начать инвестировать даже во время конференции. Freedom Finance подарит 1 акцию FRHC стоимостью более $ 66 каждому участнику конференции, который с 30 октября по 7 ноября откроет и пополнит брокерский счет на любую сумму. Акция беспроигрышная, поэтому не забудьте подойти к стенду компании, чтобы узнать детали.

Кроме того, участников ожидает невероятное количество призов и розыгрышей от партнеров мероприятия. КС «Украинский сберегательный центр» запустит призовую акцию «Колесо фортуны»: у их стенда будет проводиться розыгрыш ценных призов, время и количество выигрышных мест будет транслироваться на плазме УОЦ.

Участники смогут выиграть:

Бутылку изысканного шампанского или выдержанного виски;

Сертификаты на подарочные 1% к депозитной ставке;

Брендированные кружки;

Сертификаты на впечатления: Конная экскурсия по Киевской Руси, Мастер-класс ювелирного дела и украшение своими руками в подарок, Сферический кинотеатр для двоих, Ужин в итальянском ресторане.

А самые активные участники смогут выиграть один из следующих супер призов:

1). Роскошный ужин в ресторане с панорамным видом на двоих;

2). Тест-драйв невероятного автомобиля марки McLaren;

3). Но главный приз — элитный отдых Radisson Blu Hotels & Resorts на два дня для двоих.

Основной розыгрыш с призовыми местами будет проводиться с главной сцены в конце вечера!

Генеральный партнер события, финансовая группа ICU, первая и единственная в Украине выпустившая мобильное приложение для торговли ОВГЗ, подготовили абсолютно для всех участников финансовые годовые планеры. Так что каждый участник конференции «Жить на проценты» без подарка не останется.

Эта конференция для тех, кто мечтает создать стабильный пассивный источник дохода и жить на проценты.

Место проведения: Киев, пр. Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall

Дата: 30 октября, регистрация участников с 8:30 до 9:20, начало в 9:20

Формат участия: оффлайн и онлайн.