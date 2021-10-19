В НБУ пояснили, чем сотрудничество с МВФ выгодно Украине

Сотрудничество с МВФ выгодно Украине по разным причинам.

Об этом в программе «Украина на самом деле» телеканала «Дом» рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.

Во-первых, МВФ предоставляет Украине заимствования под низкий процент.

«Первое – это очень дешевый ресурс. МВФ предоставляет средства, по которым мы платим небольшие проценты — на уровне до 3%. При этом, когда Украины выходит по заимствованию на внешние рынки, то ставка достигает 6-7%. То есть вдвое дороже, чем у МВФ», — отметил Фурман.

Вторая причина: сотрудничество страны с МВФ является положительным сигналом для международных инвесторов.

«Это «зеленый свет» для других инвесторов. Также учитываются и иные международные финансовые организации, с которыми мы сотрудничаем. Та же Европейская комиссия нам предоставляет средства. В частности, мы уже получили от Европейской комиссии 700 млн долл., которые также идут в государственный бюджет Украины», — добавил замглавы Совета НБУ.

Третья причина: у МВФ есть определенные требования для выделения заимствований. В частности, средства могут выделяться на проведение реформ.

«Структурные реформы для нашего государства очень важны. То есть мы должны иметь судебную, правоохранительную, таможенную системы как в Европе», — сказал Фурман.

Также речь шла и о реформировании банковской системы Украины, по которой основной пакет законодательных актов уже принят.

Справка Finance.ua:

транш в 700 млн долларов, который Украина может в ближайшее время получить от МВФ , заложен на финансирование дефицита государственного бюджета;