В НБУ пояснили, чем сотрудничество с МВФ выгодно Украине

Сотрудничество с МВФ выгодно Украине по разным причинам.
Об этом в программе «Украина на самом деле» телеканала «Дом» рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.
Во-первых, МВФ предоставляет Украине заимствования под низкий процент.
«Первое – это очень дешевый ресурс. МВФ предоставляет средства, по которым мы платим небольшие проценты — на уровне до 3%. При этом, когда Украины выходит по заимствованию на внешние рынки, то ставка достигает 6-7%. То есть вдвое дороже, чем у МВФ», — отметил Фурман.
Вторая причина: сотрудничество страны с МВФ является положительным сигналом для международных инвесторов.
«Это «зеленый свет» для других инвесторов. Также учитываются и иные международные финансовые организации, с которыми мы сотрудничаем. Та же Европейская комиссия нам предоставляет средства. В частности, мы уже получили от Европейской комиссии 700 млн долл., которые также идут в государственный бюджет Украины», — добавил замглавы Совета НБУ.
Третья причина: у МВФ есть определенные требования для выделения заимствований. В частности, средства могут выделяться на проведение реформ.
«Структурные реформы для нашего государства очень важны. То есть мы должны иметь судебную, правоохранительную, таможенную системы как в Европе», — сказал Фурман.
Также речь шла и о реформировании банковской системы Украины, по которой основной пакет законодательных актов уже принят.
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