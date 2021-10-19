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Инвестиции в недвижимость: какие страны и сегменты привлекут больше всего средств в 2022 году

Инвестиции в недвижимость: какие страны и сегменты привлекут больше всего средств в 2022 году

Рынок недвижимости отошел от прошлогодней неопределенности и шока. Согласно исследованию Active Capital 2021, трансграничное движение инвестиционных капиталов усилится и, вероятно, станет рекордным.

Самыми важными рынками для инвестиций в недвижимость станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Рассказываем, сколько в среднем будет инвестировано в разные сегменты.

В американские недвижимые активы, по прогнозам Knight Frank в 2022 году будет инвестировано около 44,1 миллиарда долларов.

Показатели Великобритании и Германии составят 38 миллиардов долларов и 8,9 миллиарда долларов соответственно. Также в пятерку лидеров войдут Франция (13,2 миллиарда долларов) и Нидерланды (12,6 миллиарда долларов).

Наибольшие финансовые потоки будут исходить из:

  • США (94,2 миллиарда долларов);
  • Канады (23,7 миллиарда долларов);
  • Великобритании (15,7 миллиарда долларов);
  • Германии (8,2 миллиарда долларов).

В этом году в отчете также обратили внимание на возобновляемые источники и экологичность. В частности, компания предполагает, что экологические сертификаты могут повысить рыночную цену недвижимости на 8 – 18%, что увеличит их инвестиционную ценность.

Среди самых устойчивых городов мира в отчете выделены:

  • Лондон,
  • Шанхай,
  • Нью-Йорк,
  • Париж,
  • Вашингтон (округ Колумбия).

Большая часть средств, вложенных инвесторами в объекты недвижимости, будет принадлежать к офисному сегменту. Основной спрос на офисы сформируют инвестиционные управляющие компании и институциональные инвесторы, им интересны рынки США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов, – отмечают в исследовании.

Складской сегмент будет интересовать инвесторов из США и Канады. Согласно прогнозам, они будут вкладываться в рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Польши и Австралии.

Торговые объекты придутся на США, Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Италию, Польшу, Испанию и Японию.

Гостиничная недвижимость в 2022 году будет интересовать частных инвесторов, которые активнее всего будут вкладываться в отели Великобритании и США.

Жилой недвижимостью будут интересоваться инвесторы разного профиля, самыми активными рынками станут:

  • США,
  • Германия,
  • Великобритания,
  • Нидерланды,
  • Япония.
По материалам Телеканал 24
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