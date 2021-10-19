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Mastercard введет криптовалютные платежи

Mastercard введет криптовалютные платежи

Партнеры платежной сети Mastercard в ближайшее время смогут интегрировать поддержку цифровых активов в собственные продукты.

Платежная система Mastercard анонсировала интеграцию криптовалютных платежей. Партнеры Mastercard, включая продавцов и банки, в ближайшее время смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты.

Для этого платежная сеть заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt. Клиенты Mastercard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы.

Также Mastercard планирует добавить поддержку криптовалют в программу лояльности, чтобы партнеры платежной сети могли награждать своих клиентов цифровыми активами за различные достижения.

В сентябре Mastercard сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace, который отслеживает подозрительную активность в блокчейне более 900 цифровых активов. Благодаря покупке CipherTrace платежная система планирует расширить возможности в области криптовалют. Mastercard предоставит доступ к продуктам CipherTrace своим партнерам и разработает новый сервис, который позволит компаниям обеспечивать прозрачность и безопасность при управлении цифровыми активами.

В октябре Bakkt объявила о партнерстве с Google. Пользователи Bakkt смогут добавлять свои виртуальные криптовалютные карты в платежную систему Google Pay и осуществлять оплату товаров и услуг в криптовалюте. При оплате криптовалюта будет конвертироваться в фиат.

Bakkt была запущена оператором Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange в 2018 году. Осенью 2019 года она представила свой основной продукт — поставочные фьючерсы на Bitcoin.

По материалам Финансовый клуб
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