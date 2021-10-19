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Китайская компания Xpeng представила свой электромобиль, который сможет летать (фото)

Китайская компания Xpeng представила свой электромобиль, который сможет летать (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и сообщает о новинках техники, узнал от cnbc.com о новом электромобиле.

HT Aero, дочерняя компания китайского производителя электромобилей Xpeng, опубликовала летающий автомобиль, который, по его словам, также может ездить по дорогам.

Компания заявляет, что планирует начать выпуск в 2024 году. Автомобиль еще не поступил в продажу. И HT Aero заявила, что окончательный дизайн может измениться.

Автомобиль HT Aero будет иметь легкую конструкцию и складывающийся ротор. Это позволит машине ездить по дорогам, а затем летать, когда роторы развернуты.

В компании заявили, что у транспортного средства будет ряд средств безопасности, включая парашюты.

Фото cnbc.com

HT Aero поддерживает Xpeng и ее основатель Хэ Сяопэн. На прошлой неделе компания привлекла 500 миллионов долларов от ряда внешних инвесторов, включая известные венчурные компании.

По материалам Finance.UA
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