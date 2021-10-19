Китайская компания Xpeng представила свой электромобиль, который сможет летать (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и сообщает о новинках техники, узнал от cnbc.com о новом электромобиле.
HT Aero, дочерняя компания китайского производителя электромобилей Xpeng, опубликовала летающий автомобиль, который, по его словам, также может ездить по дорогам.
Компания заявляет, что планирует начать выпуск в 2024 году. Автомобиль еще не поступил в продажу. И HT Aero заявила, что окончательный дизайн может измениться.
Автомобиль HT Aero будет иметь легкую конструкцию и складывающийся ротор. Это позволит машине ездить по дорогам, а затем летать, когда роторы развернуты.
В компании заявили, что у транспортного средства будет ряд средств безопасности, включая парашюты.
Фото cnbc.com
HT Aero поддерживает Xpeng и ее основатель Хэ Сяопэн. На прошлой неделе компания привлекла 500 миллионов долларов от ряда внешних инвесторов, включая известные венчурные компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 38895 13
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуВчера, 13:00 - 1665 12
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБО6 ч. назад - 3183 7
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа8 ч. назад - 769 7
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов4 ч. назад - 590 5
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБО6 ч. назад - 3183 7
Какие документы будут проверять в Украине во время карантина4 ч. назад - 2978 1
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 году10 ч. назад - 2150 4
25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)11 ч. назад - 1780 2
Названы самые популярные схемы уклонения от уплаты налогов в Украине7 ч. назад - 1415
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 521
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3690 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1082 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2841 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2254 1