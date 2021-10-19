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Эксперты прогнозируют сезонную девальвацию гривны

Эксперты прогнозируют сезонную девальвацию гривны

В ноябре текущего года за счет уплаты квартальных налогов курс гривны снизится в пределах 27 грн/$. Такое мнение высказали специалисты украинских банков.

«Мы ожидаем, что сезонная девальвация проявится не так сильно, как ожидалось ранее, и курс доллара США в ноябре в среднем составит около 26,5 грн/$1», — сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка».

По мнению специалиста, такая динамика обусловлена ​​тем, что гривна продолжает получать мощную поддержку со стороны экспортеров, а также тем, что импорт товаров и услуг и в дальнейшем будет ограничиваться условиями адаптивного карантина и ужесточением правил пересечения границы. Также эксперт подчеркнул, что в середине ноября предложение валюты увеличится на фоне уплаты квартальных налогов.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине. Об этом сообщается на сайте МВФ. По итогам дискуссий, Украина добилась формального утверждения нового кредита со стороны МВФ на уровне 700 млн долларов.

Отметим, транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в октябре-декабре текущего года.

По материалам Первый деловой
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