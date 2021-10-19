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В Париж за 30 евро: испанский лоукостер предлагает вылеты из Киева

В Париж за 30 евро: испанский лоукостер предлагает вылеты из Киева

Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж с билетами от 30 евро в одну сторону. Об этом пишет avianews.

Авиакомпания будет летать между столицами два раза в неделю. В декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января – по вторникам и воскресеньям.

Дешевые авиабилеты Киев-Париж на рейсы Vueling продаются по тарифу Basic. Он включает перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес – 10 кг.

Расписание рейсов Vueling Париж-Киев-Париж:

  • Париж 6:55 → Киев 11:05, вторник, воскресенье.
  • Киев 12:10 → Париж 14:35, вторник, воскресенье.

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По материалам Finance.UA
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