Realme представил два новых смартфона

Китайская компания Realme презентовала 19 октября два новых смартфона Realme GT Neo 2T и Realme Q3s.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство Realme GT Neo 2T имеет 16,3-сантиметровый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана в 120Гц. Селфи-камера имеет 16Мп, а на обратной стороне находятся еще три камеры, соответственно в 64Мп, 8Мп и 2 Мп.



Изображение: GSM Arena

Смартфон имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и батарею мощностью в 4 500 мегаампер в час. Операционная память составляет 8/12 Гб, а внутренняя – 128/256 Гб.

Стоимость базовой модели 327 долларов США, продажи начнутся 1 ноября.

Realme Q3s имеет 16,8-сантиметровый LCD-дисплей с частотой развертки в 144 Гц. Разрешение гаджета установлено на уровне FHD+.



Изображение: GSM Arena

Селфи-камера имеет 16Мп, а на обратной стороне находятся еще три камеры, соответственно в 48мп, 2Мп и 2 Мп.

Смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и батарею мощностью в 5 000 мегаампер в час. Операционная память составляет 6/8 Гб, а внутренняя – 128/256 Гб.

Стоимость базовой модели равна 250 долларов США, продажи начнутся 1 ноября.