Минюст США выставил многомиллионный штраф для Facebook

Американская компания Facebook должна выплатить правительству США более $14 миллионов в виде штрафов и компенсаций из-за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Facebook Inc. согласился выплатить финансовый штраф в рамках договоренности с правительством США, которое обвинило компанию в незаконном резервировании прибыльных рабочих мест для работников-иммигрантов», – отмечается в сообщении.

Взыскание для компании, которая руководит глобальной соцсетью, наложено из-за того, что она способствовала получению «зеленых карт» для иностранных работников на основе трудоустройства – вместо того, чтобы сначала предлагать рабочие места специалистам из США.

По информации американского Минюста, Facebook выплатит правительству в $4,75 миллиона, а также дополнительные $9,5 миллионов в качестве финансовой компенсации, назначенной отделом Минюста по гражданским правам.

Напомним, по американскому законодательству, перед тем, как нанимать иностранцев по специальной визе, работодатель в США должен доказать правительству, что он не может найти квалифицированных американских работников для заполнения вакансий.