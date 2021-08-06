Instagram запускает новые функции

В октябре в Instagram появится несколько новых функций – возможность публиковать фотографии и видео до одной минуты с компьютера, постить общие публикации, а некоммерческие организации смогут собирать пожертвования.

Об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

Отмечается, что с 19 октября пользователи соцсети могут публиковать общие посты. Комментарии, просмотры и лайки в таких публикациях будут общие.

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Приложение 20 октября запустит функцию, с помощью которой некоммерческие организации смогут собирать пожертвования. Также 21 октября появится функция публикации фотографий и видео до минуты с десктопа на любой платформе – PC, Mac или Linux, а также новые функции в Reels, среди которых 3D-тексты песен.

Такую функцию Instagram тестировал еще летом 2021-го.