Украина впервые привлекает бизнес к участию в климатическом форуме

В климатическом форуме в Глазго (Великобритания), который состоится 1-12 ноября, кроме официальной делегации Украины, будет и отечественный бизнес.

Об этом Укринформу сообщила Елена Кудляк, исполнительный директор Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), по итогам круглого стола «Жизнь в Глазго. Накануне важнейших решений мирового сообщества по изменению климата».

«Украина впервые принимает участие в СОР26 в формате синергии бизнеса и власти, организуя украинскую панель на большой общей сцене климатического саммита. Событие, как ожидается, определит дальнейшие действия всех стран в глобальной стратегии противодействия изменению климата и окажет большое влияние на бизнес и глобальную торговлю. В настоящее время перед лидерами мира стоит актуальный вопрос – увеличить климатические амбиции каждой из стран с требованием обязательного раскрытия информации о планах декарбонизации в тех секторах, которые производят больше всего выбросов», – акцентирует Кудляк.

По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирины Ставчук, предстоящие переговоры важны именно в контексте увеличения климатических амбиций – то есть обязательств стран мира на пути к полной декарбонизации. Поскольку тех обязательств, которые были определены ранее, не хватает для достижения глобальной цели удержать повышение температуры на планете не более чем на 2 градуса.

«Сейчас от мировых лидеров ждут обновленных национально определенных взносов (НОВ). И ряд стран уже их озвучил, в том числе и Украина. В июле 2021 года мы приняли НОВ более амбициозный, чем предыдущий, – о снижении выбросов на 65% от показателей 1990 года. Это то, чем мы можем гордиться и о чем будем заявлять на саммите», – сообщила Ставчук.

В Министерстве экономики надеются, что Украине в ходе этих переговоров удастся отстоять свои интересы, в частности в вопросах финансирования мероприятий по декарбонизации экономики.