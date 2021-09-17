Концепт смарт-часов от сооснователя OnePlus

Дизайнер Джан Луиджи Сингх предложил своё видение того, как могли бы выглядеть умные часы компании Nothing.
По его мнению, они должны быть выполнены в том же дизайне с прозрачным корпусом, что и ранее выпущенные наушники Ear (1).
Первый продукт одного из основателей компании OnePlus вызвал большой интерес у потенциальных покупателей. Пока не ясно, какое устройство следующим представит Карл Пей. Решив не дожидаться анонса, дизайнер Джан Луиджи Сингх показал, как могли бы выглядеть смарт-часы Nothing.
Фото: 4pda.to
Уникальной чертой умного аксессуара должен стать прозрачный корпус. Это будет одним из центральных аспектов дизайна, позволяя гаджету выделяться на фоне сотен конкурентов. Пользователь не только сможет разглядывать электронику через боковые грани, но и получит доступ ко всем современным функциям, включая монитор сердечного ритма, счётчик шагов и многое другое.
Фото: 4pda.to
Дизайнер ожидает, что часы будут защищены от воды. В качестве операционной системы он выбрал Wear OS от Google. Предполагается возможность автоматической синхронизации с наушниками Ear (1), что позволит отслеживать заряд батареи и регулировать громкость воспроизведения музыки с экрана часов. Стоит учитывать, что это всего лишь дизайнерский рендер, а сама Nothing не делала никаких анонсов.
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