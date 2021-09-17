В США запустили первый биржевой Bitcoin-фонд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку компании ProShares на запуск фонда Bitcoin Strategy ETF, основанного на Bitcoin-фьючерсах.

Начало торгов запланировано на понедельник, 18 октября.

Базовым активом фонда будут Bitcoin-фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME). В обновленном варианте проспекта исчезло упоминание об инвестициях в канадские Bitcoin-ETF.

Встреча пяти комиссаров SEC по вопросу фонда от ProShares состоялась в пятницу, 15 октября, сообщает CoinDesk.

Издание пришло к выводу об одобрении исходя из обновленного проспекта и истечения 75 дней, положенных для рассмотрения заявки. В указанный срок SEC не отклонила поданную заявку и это считается разрешением. Но публично комиссия его не давала.

Ранее сообщалось, что SEC примет решение по четырем биржевым фондам Bitcoin (BTC ETF) до конца октября.

Технологическая биржа Nasdaq также выразила готовность добавить в листинг фонд Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, который ранее подал форму 8-а о регистрации ценных бумаг. Такую же, как и ProShares.

Управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments также планирует подать заявку на преобразование Bitcoin-траста в фонд, который торгуется на бирже (ETF). Bitcoin-траст является крупнейшей структурой под управлением Grayscale.