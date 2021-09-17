В «красной» зоне карантина пять областей и шесть - в «желтой» (таблица)

В Украине в «красной» зоне карантина находятся 5 областей. В «желтой» зоне остались только шесть областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Красная» зона. По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

Что в этой зоне запрещено: в регионах «красной» зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Отметим, ограничений для транспорта в «красной» зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

В Украине с 21 октября ужесточают правила для межобластного транспорта и чтобы попасть в «красную» зону на поезде, автобусе или самолете, у пассажира должны быть две прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

Справка Finance.ua:

Кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19: Бесплатному тестированию на COVID-19 сейчас подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

Лицам с подозрением COVID -19.

-19. Лицам с признаками других ОРВИ .

. Лицам с признаками вирусной пневмонии.

Пациентам с внегоспитальной пневмонией.

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID -19.

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