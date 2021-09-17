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Starbucks и McDonald's стали принимать Bitcoin, но только в одной стране

Starbucks и McDonald's стали принимать Bitcoin, но только в одной стране

В Сальвадоре, который первым в мире легализовал Bitcoin как платежное средство, появился “национальный криптокошелек” Chivo. Это приложение для смартфонов, платежи через которое стали принимать не только местные супермаркеты, но и представители глобальных сетей Starbucks и McDonald’s.

Каждый гражданин Сальвадора при регистрации получает Bitcoin на сумму в $30, сообщает Time. Это около 0,0005 Bitcoin.

Все 19 ресторанов McDonald’s в Сальвадоре заключили партнерства с платежной системой Chivo. В результате Bitcoin можно рассчитываться и в заведениях сети, и в приложениях доставки при заказе еды из McDonald’s на дом.

Как пояснил владелец торговой точки в Сальвадоре Энрике Эрнандес, главное преимущество криптокошелька – это скорость расчетов. Кроме того, местные продавцы научились дополнительно зарабатывать на колебаниях курса. Они переводят Bitcoin в доллары и обратно, и таким образом могут получать прибыль.

Но есть и минусы. Например, бариста Хосуэ Мартинес рассказал, что платежная система часто не функционирует должным образом. Сбои могут происходить из-за отсутствия качественной связи, но иногда их причину невозможно определить.

По мнению аналитиков, успех действующего президента Сальвадора на переизбрание во многом зависит от стабильности Bitcoin. В стране уже протестовали против колебаний криптовалюты.

Многие сальвадорцы отказались от участия в проекте, как только смогли конвертировать свои бесплатные Bitcoin в доллары через один из 199 банкоматов Chivo, установленных по всей стране. Ранее их было 200, но один сгорел в ходе антиправительственной акции протеста.

По материалам Обозреватель
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