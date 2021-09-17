Банк в ОАЭ ограбили на $35 миллионов благодаря искусственному интеллекту

Киберпреступники сумели похитить в одном из банков в Объединенных Арабских Эмиратах 35 миллионов долларов благодаря использованию искусственного интеллекта, который подделал голос директора компании.
Об этом говорят соответствующие опубликованные судебные бумаги.
Стоит заметить, что этот курьез случился еще в начале 2020 года.
Отмечается, что руководитель одного из отделений банка ответил на звонок человека, который представился директором крупной компании и сообщил, что его компания якобы заключает крупный контракт на 35 миллионов долларов. Злоумышленники подделали документацию для перевода денег, которую прислали на электронную почту сотруднику банка. И тот согласился перевести указанную сумму на присланные мошенниками счета.
Следствие установило, что грабители в телефонной беседе использовали технологию клонирования речи и голоса реально человека – директора компании.
Полиция заявляет, что всего в этой мошеннической схеме участвовали 17 человек. Деньги, которые сотрудник банка перевел несколькими транзакциями, перевели на ряд различных счетов по многим странам мира, включая Соединенные Штаты. Поэтому правоохранители из ОАЭ прислали запрос в США об оказании помощи в расследовании этого дела.
Стоит добавить, что это не первый такой случай – похожая история с фейковым голосом произошла в 2019 году, когда злоумышленники сумели похитить 240 тысяч долларов.
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