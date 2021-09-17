Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ

С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом разрешить «энергетический кризис», в котором оказалась Украина в конце сентября — начале октября.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в министерстве.
По данным источника, планируют задействовать минимум половину линий электропередачи, соединяющих обе страны, мощностью 900 МВт.
Поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября — начале ноября, когда ожидается внутреннее рост спроса на электроэнергию.
Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна в связи с проваленной программой по накоплению угля, проинформировал собеседник.
Если Беларусь откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления».
Первыми, кому предложат добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10−20%, будут промышленные потребители, иначе это сделают в принудительном порядке.
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