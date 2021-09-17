0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ

Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ

С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом разрешить «энергетический кризис», в котором оказалась Украина в конце сентября — начале октября.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в министерстве.

По данным источника, планируют задействовать минимум половину линий электропередачи, соединяющих обе страны, мощностью 900 МВт.

Поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября — начале ноября, когда ожидается внутреннее рост спроса на электроэнергию.

Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна в связи с проваленной программой по накоплению угля, проинформировал собеседник.

Если Беларусь откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления».

Первыми, кому предложат добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10−20%, будут промышленные потребители, иначе это сделают в принудительном порядке.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.