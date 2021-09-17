По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,332 млн грн и 37,372 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 76,704 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 77 777
26,4100 – 15 000
26,4000 – 5 000
26,3800 – 30 000
26,3800 – 5 000
26,3700 – 63 336
26,3700 – 72 222
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 77 777
26,3700 – 10 000
26,3800 – 30 000
26,3800 – 5 000
26,3900 – 45 000
26,3900 – 20 000
26,3900 – 63 336
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4213 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3738 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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