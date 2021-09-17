Экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Правоохранители сообщили о подозрении одному из бывших владельцев Дельта Банка — в прошлом председателю наблюдательного совета финучреждения в растрате средств и имущества банка на более 1 млрд грн.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО „Дельта Банк“. Он же в свое время занимал пост председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн», — написала она.
Кроме него сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.
Венедиктова не называет фамилию подозреваемого, но, вероятно, речь идет об экс-владельце Дельта Банка Николае Лагуне, который в прошлом также занимал должность председателя наблюдательного совета банка.
По ее словам, Офис генпрокурора координирует расследование в производствах в отношении топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.
«Совокупная задолженность этих банков перед своими вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд грн. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений», — отмечает генпрокурор.
Следствие также установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без какой-либо оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн.
«И даже этих средств банк не получил — „выгодную“ операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО „Дельта Банк“, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — пишет генпрокурор.
Также в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Ничтожность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.
Также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
«По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества», — отмечает Венедиктова.
Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $ 1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.
Прокуроры вручили владельцу Дельта Банка ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве9 ч. назад - 1270 12
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 1926 10
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа5 ч. назад - 2371 5
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 1143 5
Можем попасть в черный список: Рожкова назвала риск криптовалют8 ч. назад - 946 2
Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 летВчера, 17:00 - 4053
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)9 ч. назад - 3861 2
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа5 ч. назад - 2371 5
Глава Dragon Capital назвал три главных угрозы для экономики Украины8 ч. назад - 2184 1
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)5 ч. назад - 2027 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2749 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 749 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2231 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1696 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1409 5