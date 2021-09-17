Экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Правоохранители сообщили о подозрении одному из бывших владельцев Дельта Банка — в прошлом председателю наблюдательного совета финучреждения в растрате средств и имущества банка на более 1 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО „Дельта Банк“. Он же в свое время занимал пост председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн», — написала она.

Кроме него сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Венедиктова не называет фамилию подозреваемого, но, вероятно, речь идет об экс-владельце Дельта Банка Николае Лагуне, который в прошлом также занимал должность председателя наблюдательного совета банка.

По ее словам, Офис генпрокурора координирует расследование в производствах в отношении топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

«Совокупная задолженность этих банков перед своими вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд грн. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений», — отмечает генпрокурор.

Следствие также установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без какой-либо оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн.

«И даже этих средств банк не получил — „выгодную“ операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО „Дельта Банк“, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — пишет генпрокурор.

Также в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Ничтожность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

Также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

«По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества», — отмечает Венедиктова.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $ 1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуроры вручили владельцу Дельта Банка ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.