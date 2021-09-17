0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Правоохранители сообщили о подозрении одному из бывших владельцев Дельта Банка — в прошлом председателю наблюдательного совета финучреждения в растрате средств и имущества банка на более 1 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО „Дельта Банк“. Он же в свое время занимал пост председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн», — написала она.

Кроме него сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Венедиктова не называет фамилию подозреваемого, но, вероятно, речь идет об экс-владельце Дельта Банка Николае Лагуне, который в прошлом также занимал должность председателя наблюдательного совета банка.

По ее словам, Офис генпрокурора координирует расследование в производствах в отношении топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

«Совокупная задолженность этих банков перед своими вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд грн. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений», — отмечает генпрокурор.

Следствие также установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без какой-либо оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн.

«И даже этих средств банк не получил — „выгодную“ операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО „Дельта Банк“, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — пишет генпрокурор.

Также в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Ничтожность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

Также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

«По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества», — отмечает Венедиктова.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $ 1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуроры вручили владельцу Дельта Банка ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.