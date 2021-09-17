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В конце года за унцию золота будут давать $1700 – прогноз

В конце года за унцию золота будут давать $1700 – прогноз

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста курса доллара под конец года за унцию золота будут давать $1700.

Такой прогноз на днях озвучили эксперты ABN Amro.

По мнению аналитиков ABN Amro, до конца текущего года за унцию золота будут давать $1700, тогда как под конец 2022-го металл и вовсе подешевеет до $1500. Такая динамика, отмечают эксперты голландского банка, будет предопределена ​​ужесточением денежно-кредитной политики регуляторов во всем мире и ростом доходности двухлетних гособлигаций США.

Что же касается серебра, то в Capital Economics прогнозируют снижение стоимости актива до $21,50 за унцию к концу года и до $21 в 2022-м.

По мнению экспертов, промышленный спрос на металл стал ослабевать, и в перспективе данная тенденция лишь усилится. Плюс в качестве негативного фактора для котировок указывается укрепление доллара.

По материалам Banker.ua
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