По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (44,755 млн грн и 49,206 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 34), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 93,961 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,4100 – 30 000
26,4100 – 50 000
26,4100 – 15 000
26,4000 – 10 000
26,4000 – 30 000
26,3800 – 15 000
26,3800 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3800 – 10 000
26,3900 – 20 000
26,3900 – 30 000
26,3900 – 15 000
26,4000 – 120 000
26,4000 – 15 000
26,4000 – 49 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4103 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3681 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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