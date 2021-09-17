Британцы показали недорогой электрокроссовер MG ZS EV

Представлены официальные фото MG ZS EV 2022. Электрический кроссовер прошел обновление и поступит в продажу в Европе с ноября.
Об этом сообщает издание Autocar.
Новый MG ZS EV узнается по измененной передней части с заглушкой на месте решетки радиатора и новой оптике. В салоне появились виртуальная панель приборов и увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с улучшенной мультимедийной системой.
Фото: Autocar
Уже базовая комплектация MG ZS EV достаточно широка:
Фото: Autocar
В самом дорогом варианте добавлены кожаный салон и панорамная крыша.
Электродвигатель мощностью 143 л. с. разгоняет MG ZS EV 2022 до 100 км/ч за 8,5 с, а максимальная скорость электрического кроссовера составляет 140 км/ч.
Отныне предложены две версии кроссовера. В базовом варианте за 30 990 евро новая батарея на 51 кВт ∙ ч увеличила запас хода до 319 км. К тому же появилась еще и версия за 34 990 евро с батареей на 72 кВт ∙ ч, способная проехать 439 км без подзарядки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 677 6
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 4692 4
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменитьВчера, 04:48 - 1328 4
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 512 2
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 4045 2
Заробитчане нашли замену ПольшеВчера, 07:04 - 25740 2
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 4692 4
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 4045 2
Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газаВчера, 10:07 - 2662 2
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)Вчера, 08:10 - 2325 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2680 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 737 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2192 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1658 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1392 5