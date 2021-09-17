0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Британцы показали недорогой электрокроссовер MG ZS EV

Британцы показали недорогой электрокроссовер MG ZS EV

Представлены официальные фото MG ZS EV 2022. Электрический кроссовер прошел обновление и поступит в продажу в Европе с ноября.

Об этом сообщает издание Autocar.

Новый MG ZS EV узнается по измененной передней части с заглушкой на месте решетки радиатора и новой оптике. В салоне появились виртуальная панель приборов и увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с улучшенной мультимедийной системой.


Фото: Autocar

Уже базовая комплектация MG ZS EV достаточно широка:

  • бесключевой доступ;
  • климат контроль;
  • парктроник;
  • камера заднего вида;
  • подогрев сидений.


Фото: Autocar

В самом дорогом варианте добавлены кожаный салон и панорамная крыша.

Электродвигатель мощностью 143 л. с. разгоняет MG ZS EV 2022 до 100 км/ч за 8,5 с, а максимальная скорость электрического кроссовера составляет 140 км/ч.

Отныне предложены две версии кроссовера. В базовом варианте за 30 990 евро новая батарея на 51 кВт ∙ ч увеличила запас хода до 319 км. К тому же появилась еще и версия за 34 990 евро с батареей на 72 кВт ∙ ч, способная проехать 439 км без подзарядки.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.