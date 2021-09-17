Британцы показали недорогой электрокроссовер MG ZS EV

Представлены официальные фото MG ZS EV 2022. Электрический кроссовер прошел обновление и поступит в продажу в Европе с ноября.

Об этом сообщает издание Autocar.

Новый MG ZS EV узнается по измененной передней части с заглушкой на месте решетки радиатора и новой оптике. В салоне появились виртуальная панель приборов и увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с улучшенной мультимедийной системой.



Фото: Autocar

Уже базовая комплектация MG ZS EV достаточно широка:

бесключевой доступ;

климат контроль;

парктроник;

камера заднего вида;

подогрев сидений.



Фото: Autocar

В самом дорогом варианте добавлены кожаный салон и панорамная крыша.

Электродвигатель мощностью 143 л. с. разгоняет MG ZS EV 2022 до 100 км/ч за 8,5 с, а максимальная скорость электрического кроссовера составляет 140 км/ч.

Отныне предложены две версии кроссовера. В базовом варианте за 30 990 евро новая батарея на 51 кВт ∙ ч увеличила запас хода до 319 км. К тому же появилась еще и версия за 34 990 евро с батареей на 72 кВт ∙ ч, способная проехать 439 км без подзарядки.