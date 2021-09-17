0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Lenovo раскрыла характеристики планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6

Lenovo раскрыла характеристики планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6

Компания Lenovo опубликовала новые подробности о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.6, который оснащен 12,6-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2. Кроме того, этот экран также поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+ и Dolby Vision.

Последние тизеры раскрывают его характеристики звуковой системы: согласно официальному аккаунту Lenovo в Weibo, грядущий планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оснащен четырьмя динамиками JBL, а также поддержкой технологии Dolby Atmos.

Еще один тизер указывает на то, что планшет будет весить всего 568 г.

Фотографии подтверждают, что он будет легче пол-литровой пластиковой бутылки с водой. При этом планшет будет иметь металлический корпус и премиальный дизайн, как Apple iPad Pro.

Устройство будет оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870. Основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера будет 8-мегапиксельной. Дактилоскопический датчик размещен сбоку, планшет получит USB-C и аккумулятор емкостью 10 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.