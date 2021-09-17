Lenovo раскрыла характеристики планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6

Компания Lenovo опубликовала новые подробности о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.6, который оснащен 12,6-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2. Кроме того, этот экран также поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+ и Dolby Vision.
Последние тизеры раскрывают его характеристики звуковой системы: согласно официальному аккаунту Lenovo в Weibo, грядущий планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оснащен четырьмя динамиками JBL, а также поддержкой технологии Dolby Atmos.
Еще один тизер указывает на то, что планшет будет весить всего 568 г.
Фотографии подтверждают, что он будет легче пол-литровой пластиковой бутылки с водой. При этом планшет будет иметь металлический корпус и премиальный дизайн, как Apple iPad Pro.
Устройство будет оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870. Основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера будет 8-мегапиксельной. Дактилоскопический датчик размещен сбоку, планшет получит USB-C и аккумулятор емкостью 10 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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