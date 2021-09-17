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Илон Маск рассказал о своей мечте

Илон Маск рассказал о своей мечте

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что безумно хочет создать сверхзвуковой самолет на солнечной энергии, однако пока что он не готов говорить более подробно на эту тему. Более того, он понимает, что сейчас и так очень занят.

Доктор Питер Х. Диамандис (Peter H. Diamandis) на своей странице оставил следующее сообщение: «Илон Маск сыграл огромную роль в изменении платежей, освоении космоса, автомобилестроении и внедрении зеленой энергии. Какой отраслью он должен заняться дальше? Мой выбор – авиация … А что выберете вы?».

На что Илон Маск дал собственный ответ: «Я так хочу сделать сверхзвуковой самолет на солнечной энергии с системой вертикального взлета и посадки, но появление дополнительной работы взорвет мой мозг».

О сверхзвуковом самолете Илон Маск говорил еще в 2018 году в знаменитом подкасте с Джо Роганом, с которым они курили марихуану.

По материалам ITsider.
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