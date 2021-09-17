Илон Маск рассказал о своей мечте

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что безумно хочет создать сверхзвуковой самолет на солнечной энергии, однако пока что он не готов говорить более подробно на эту тему. Более того, он понимает, что сейчас и так очень занят.
Доктор Питер Х. Диамандис (Peter H. Diamandis) на своей странице оставил следующее сообщение: «Илон Маск сыграл огромную роль в изменении платежей, освоении космоса, автомобилестроении и внедрении зеленой энергии. Какой отраслью он должен заняться дальше? Мой выбор – авиация … А что выберете вы?».
На что Илон Маск дал собственный ответ: «Я так хочу сделать сверхзвуковой самолет на солнечной энергии с системой вертикального взлета и посадки, но появление дополнительной работы взорвет мой мозг».
О сверхзвуковом самолете Илон Маск говорил еще в 2018 году в знаменитом подкасте с Джо Роганом, с которым они курили марихуану.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк вводит новые ограничения на переводыВчера, 11:50 - 2430 11
Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»Позавчера, 09:35 - 1519 5
Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатитьВчера, 14:40 - 3562 3
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца годаПозавчера, 18:20 - 356 3
Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентахПозавчера, 17:22 - 1951 1
Можно ли не оплачивать «коммуналку», если не живете в квартиреВчера, 10:13 - 3671
Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатитьВчера, 14:40 - 3562 3
ПриватБанк вводит новые ограничения на переводыВчера, 11:50 - 2430 11
ТОП-5 ресурсов для проверки открытой информации о человекеВчера, 09:29 - 2195
В Украине изменились правила банковского надзораВчера, 12:50 - 1170
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3047 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 854 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2415 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1883 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1552 5