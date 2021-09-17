На Львовщине группа лесников незаконно вырубила леса на 2,5 млн

Следователи ГБР сообщили о подозрении участникам группировки, которая вырубила лес на Львовщине, чем нанесла ущерб государству более чем на 2,5 млн гривен.

Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что организовали группу лесничий совместно с владельцем пилорамы.

По данным следствия, в состав группы входили четыре мастера леса, помощник лесничего, предприниматель, который проводил рубку лесосек, и водитель грузового автомобиля УРАЛ, который перевозил незаконно срубленные деревья на пилорамы.



Фото: ГБР

«Следователи установили, что в течение апреля — августа 2021 года работники лесхоза незаконно срубили более 300 деревьев различных пород на вверенных им участках. После этого древесину распиливали и продавали уже как готовую лесопродукцию. Это нанесло ущерб окружающей среде на более 2,5 млн гривен», — говорится в сообщении.



Фото: ГБР

В ГРБ сообщили, что в августе 2021 года провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли древесину, транспортные средства и орудия для рубки деревьев. Кроме того, были установлены места незаконных порубок.

Все девять человек подозреваются в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте древесины, совершенной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Работников лесхоза также подозревают в превышении служебных полномочий (ч. ч. 1, 3 ст. 365 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 и до 10 лет соответственно.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения должностных лиц от занимаемых должностей.