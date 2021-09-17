В какие страны и регионы Украина продает больше всего агропродукции (инфографика)

С января по август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт агропродовольственной продукции из Украины вырос на 9,5% (до $15 млрд), импорт в Украину – на 20,5% (до $4,8 млрд).
Положительное сальдо торговли аграрной продукцией выросло на 5%, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Основными потребителями украинской агропродукции в январе-августе 2021 года были страны Азии (на $7,57 млрд), ЕС (на $4,09 млрд), Африки (на $1,91 млрд), СНГ (на $0,84 млрд), Северной и Южной Америки (на $0,16 млрд).
В топ-5 стран по объему импорта агропродовольственной продукции из Украины вошли:
Инфографика: Минагрполитики
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