В какие страны и регионы Украина продает больше всего агропродукции (инфографика)

С января по август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт агропродовольственной продукции из Украины вырос на 9,5% (до $15 млрд), импорт в Украину – на 20,5% (до $4,8 млрд).

Положительное сальдо торговли аграрной продукцией выросло на 5%, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Основными потребителями украинской агропродукции в январе-августе 2021 года были страны Азии (на $7,57 млрд), ЕС (на $4,09 млрд), Африки (на $1,91 млрд), СНГ (на $0,84 млрд), Северной и Южной Америки (на $0,16 млрд).

В топ-5 стран по объему импорта агропродовольственной продукции из Украины вошли:

Китай ($2,7 млрд);

Индия ($1,06 млрд);

Нидерланды ($1,02 млрд);

Египет ($0,8 млрд);

Турция ($0,6 млрд).



Инфографика: Минагрполитики