Укрзализныця получила более 800 млн прибыли за два месяца

Государственная «Укрзализныця» (УЗ) получает прибыль шестой месяц подряд: в августе 2021 года компания сгенерировала 507 млн грн прибыли, а в сентябре — 322 млн грн. Об этом сообщил глава У З Иван Юрык.

Положительными факторами он назвал активизацию работы в направлении грузовых ж/д перевозок, поднятие тарифов в этом сегменте, а также продажу непрофильных активов, металлолома и повышение денежной мотивации для рабочих профессий. Юрык прогнозирует «положительный финансовый результат по итогам 2021».

Напомним, железнодорожники разработали и представили график движения пассажирских поездов на 2022. В нем предусмотрено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускоренно. График начнет действовать с 12 декабря 2021 года.