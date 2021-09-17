В США отозвали Ford Bronco из-за проблем с подушками безопасности

Компания Ford отозвала в США внедорожники Ford Bronco 2021 модельного года из-за проблем с подушками безопасности. Это первый отзыв возрожденного Bronco.
В частности, под сервисную кампанию попали 553 внедорожника Bronco, выпущенные с 18 июля по 17 августа 2021 года.
У отозванных внедорожников при срабатывании может неправильно раскрыться подушка безопасности переднего пассажира. Вернее, она может преждевременно открыться. Это увеличивает риск травмы.
Дефект обнаружила компания Joyson, которая как раз занимается производством подушек безопасности для компании Ford. Проблему обнаружили при приеме очередной партии подушек безопасности. Сразу после этого в известность были поставлены соответствующие инстанции.
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