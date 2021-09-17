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Стефанишина назвала отрасли, которые одними из первых присоединятся к «промбезвизу» с ЕС

Стефанишина назвала отрасли, которые одними из первых присоединятся к «промбезвизу» с ЕС

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, косметическая и фармацевтическая продукция, а также медицинское оборудование одними из первых присоединятся к так называемому «промышленному безвизу».

Об этом Стефанишина рассказала в интервью «Европейской правде».

Вице-премьер отметила, если в течение 2022 года Украина завершит все переговоры и ЕС не будет тормозить процесс, то очень вероятно, что в 2023 году соглашение ACAA вступит в силу.

Она напомнила, что уже сейчас есть договоренность об отраслях-первопроходцах, которые присоединятся к «промбезвизу». Это низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость и машины и оборудование, работающие под давлением.

По словам Стефанишиной, следующими станут косметическая и фармацевтическая продукция, а также медицинское оборудование.

«В эту очередь становятся уже многие сектора. Первый — это косметическая продукция. Как ни странно, в Украине очень мощный экспорт именно косметической продукции в страны Европы. Также это фармацевтическая продукция и медицинское оборудование. Это сферы, которые сознательно идентифицировали необходимость вступления в Соглашение АСАА, продвигают эти требования и соответствуют европейским критериям и соответствующим техническим регламентам», — отметила вице-премьер.

Справка Finance.ua:

  • соглашение АСАА — это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.
По материалам Економічна Правда
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