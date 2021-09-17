Лопнул «биржевой пузырь»: почему цены на газ в Европе резко обвалились

После рекордного скачка до 2000 долл. за 1 тыс. кубометров цены на газ на биржах в Европе резко обвалились.

На бирже ICE цены к закрытию торгов составляли ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне.

В среду, во время совещания, глава Кремля заявил, что спекулятивный ажиотаж вокруг цены на газ России ни к чему, и она может рассмотреть варианты с биржевой торговлей, которые могли бы «сбить» спрос на рынке.

В то же время Россия полностью отрицает, что лихорадка на рынке газа имеет к ней какое-либо отношение, аргументировав это тем, что «Газпром» выполняет все обязательства по долгосрочным контрактам.

Это действительно так, но в то же время «Газпром» ограничил поставки голубого топлива на свободный рынок, то есть спотовые площадки.

Другие аналитики считают, что причиной столь стремительного пике цен стало закрытие трейдерами коротких позиций, и РФ тут ни при чем, поскольку на фоне этой ситуации обвалились и акции «Газпрома».