Украэрорух: в сентябре количество полетов над Украиной было на уровне 76% от докризисного показателя

Количество полетов в небе над Украиной в сентябре стабилизировалось на уровне 76% от докризисного показателя и составило 26 241 рейс.

Об этом сообщило государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины.

«На таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух месяцев, с августа текущего года. Украинские авиакомпании в сентябре 2021 года выполнили 9 614 полетов (на 11,1% меньше по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 16 627 полетов (меньше на 29,8%)», — сообщили в «Украэрорухе».

По сообщению, внутренние полеты составляют 3 112 рейсов (+14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты — 13 728 рейсов (-12,6%), транзитные полеты — 9 401 рейс (-41,5%).

«Оживление трафика в небе над Украиной — это совокупность нескольких факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажирами и результат нашей системной работы с авиаперевозчиками по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины», — заявил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) прогнозировала, что отрасль авиаперевозок начнет восстанавливаться во второй половине 2021 года. Совокупные убытки авиакомпаний в мире из-за пандемии коронавируса в этом году составят 47,7 миллиарда долларов, посчитали аналитики.