Нафтогаз проиграл суд Кабмину по делу о 9,5 млрд грн компенсации за ПСО

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НАК «Нафтогаз Украины» и оставил без изменений постановление апелляционного суда об отказе взыскать с Кабмина 9,43 млрд грн.

Речь идет о компенсации за специальные обязательства по обеспечению газом бытовых потребителей и производителей тепловой энергии (ПСО), которые Кабмин возложил на «Нафтогаз» в 2017 году. Об этом пишет Finbalance.

Сначала объем исковых требований «Нафтогаза» к правительству составлял 15,48 млрд грн, но при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции НАК отказался от части требований (на 6,05 млрд грн). Это объяснили тем, что в декабре 2020 года из госбюджета компании уплатили 32,2 млрд грн компенсации за ПСО в 2015—2019 годах. В частности, за 2017−2018 годы было компенсировано 6,05 млрд грн.

В то же время Верховный суд подчеркнул, что «Нафтогаз» не доказал свои расчеты возможной прибыли в случае отсутствия ПСО.

«Указанные расчеты являются теоретическими, построенными на возможных ожиданиях получения определенного дохода и не подтверждены соответствующими документами, которые свидетельствовали бы о конкретном размере прибыли, который бы мог и должен был получить истец, если бы ответчик не совершал противоправные действия», — говорится в постановлении по делу №910/11141/19.