Нафтогаз проиграл суд Кабмину по делу о 9,5 млрд грн компенсации за ПСО

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НАК «Нафтогаз Украины» и оставил без изменений постановление апелляционного суда об отказе взыскать с Кабмина 9,43 млрд грн.
Речь идет о компенсации за специальные обязательства по обеспечению газом бытовых потребителей и производителей тепловой энергии (ПСО), которые Кабмин возложил на «Нафтогаз» в 2017 году. Об этом пишет Finbalance.
Сначала объем исковых требований «Нафтогаза» к правительству составлял 15,48 млрд грн, но при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции НАК отказался от части требований (на 6,05 млрд грн). Это объяснили тем, что в декабре 2020 года из госбюджета компании уплатили 32,2 млрд грн компенсации за ПСО в 2015—2019 годах. В частности, за 2017−2018 годы было компенсировано 6,05 млрд грн.
В то же время Верховный суд подчеркнул, что «Нафтогаз» не доказал свои расчеты возможной прибыли в случае отсутствия ПСО.
«Указанные расчеты являются теоретическими, построенными на возможных ожиданиях получения определенного дохода и не подтверждены соответствующими документами, которые свидетельствовали бы о конкретном размере прибыли, который бы мог и должен был получить истец, если бы ответчик не совершал противоправные действия», — говорится в постановлении по делу №910/11141/19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 542 12
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 1985 3
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаОколо часа назад - 272 2
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/75 ч. назад - 219 2
ПриватБанк обновил Приват24Вчера, 12:02 - 10462 1
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5238
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3541 1
Украинцы будут получать газ по новой схемеВчера, 15:02 - 3252
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2439 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 645 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2021 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1524 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1294 5