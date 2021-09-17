Чиновника «Киевпастранса» подозревают в присвоении более трех миллионов

В Киеве сообщили о подозрении начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс», который нанес более 3 млн грн ущерба на охране объектов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская прокуратура.

«Сообщено о подозрении начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП „Киевпастранс“ в служебной халатности, повлекшей убытки в размере 3,3 млн грн, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры г. Киева (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в 2019 году КП «Киевпастранс» заключило с победителем тендера — частной охранной компанией — договор о предоставлении услуг по физической охране объектов КП «Киевпастранс», в частности станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн грн.

«Однако досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще», — сказано в сообщении.

Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника Службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс», который непосредственно и должен был проверить объемы предоставленных услуг.

По выводам судебной экономической экспертизы, указанным действиями коммунальному предприятию КГГА нанесен ущерб на сумму 3,3 млн грн.

Также в июле 2021 года сообщили о подозрении руководителю указанной охранной структуры по факту присвоения указанных средств. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.