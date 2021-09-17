Toyota представила трехколесный самокат

Японская компания представила бесшумный электросамокат C+walkT, предназначенный исключительно для передвижения по тротуарам и пешеходным зонам.
Трехколесный самокат разработан для «облегчения жизни пожилых людей, занятых в сфере безопасности», пишет New Atlas.
На руле самоката расположены кнопки для включения фары и гудка, а также рычаги тормоза и ускорения, как на мопеде. C+walkT оснащен системой предотвращения столкновений, то есть предупреждает ездока об опасности визуально и звуком, а также снижает скорость до 2 км/ч, если видит прямо по курсу препятствие или пешехода.
Фото: New Atlas
Вентильный электродвигатель на 0,25 кВт вращает переднее колесо со скоростью до 10 км/ч, хотя предполагается, что внутри помещений самокат будет ездить не так быстро. Съемная литий-ионная батарея обеспечивает примерно 2,5 часов работы или 14 км до следующей зарядки.
Длина транспортного средства — 70 см, ширина 45 см, грузоподъемность 100 кг. На каждом колесе проколоустойчивые шины.
Информации о том, будет ли самокат C+walkT доступен где-то за пределами Японии, пока нет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио СвободаВчера, 14:32 - 1087 18
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификацииВчера, 13:01 - 9952 7
Глава НБУ оценил объем «серой» экономики и сколько украинцы держат денег «под подушкой»Вчера, 10:02 - 1680 6
Более 7 миллиардов. Заместитель министра обороны заявил о нехватке средств в министерствеВчера, 12:18 - 413 5
Тарифы на тепло в Украине при цене на газ в Европе выше $1000 - мнение экспертаВчера, 20:02 - 549 4
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификацииВчера, 13:01 - 9952 7
Глава НБУ оценил объем «серой» экономики и сколько украинцы держат денег «под подушкой»Вчера, 10:02 - 1680 6
Украина рекордно увеличила импорт газаВчера, 07:20 - 1478 2
В какие страны можно выехать из Украины на поездеВчера, 08:39 - 1206
В Украине реализуют первый проект по производству водородаВчера, 06:19 - 1167
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2577 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 678 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2106 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1597 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1342 5