Toyota представила трехколесный самокат

Японская компания представила бесшумный электросамокат C+walkT, предназначенный исключительно для передвижения по тротуарам и пешеходным зонам.

Трехколесный самокат разработан для «облегчения жизни пожилых людей, занятых в сфере безопасности», пишет New Atlas.

На руле самоката расположены кнопки для включения фары и гудка, а также рычаги тормоза и ускорения, как на мопеде. C+walkT оснащен системой предотвращения столкновений, то есть предупреждает ездока об опасности визуально и звуком, а также снижает скорость до 2 км/ч, если видит прямо по курсу препятствие или пешехода.



Фото: New Atlas

Вентильный электродвигатель на 0,25 кВт вращает переднее колесо со скоростью до 10 км/ч, хотя предполагается, что внутри помещений самокат будет ездить не так быстро. Съемная литий-ионная батарея обеспечивает примерно 2,5 часов работы или 14 км до следующей зарядки.

Длина транспортного средства — 70 см, ширина 45 см, грузоподъемность 100 кг. На каждом колесе проколоустойчивые шины.

Информации о том, будет ли самокат C+walkT доступен где-то за пределами Японии, пока нет.