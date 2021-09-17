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Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке в течение прошлой недели укрепился на 0,2%.

Об этом сообщил Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

В условиях преобладания спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков операции банков по валютной позиции имели стабилизирующее влияние на динамику обменного курса гривны.

При этом Национальный банк приобрел 15 млн. долларов США путем проведения валютных интервенций с целью пополнения международных резервов, объем которых по итогам сентября сократился до 28,7 млрд. США из-за значительных выплат правительства по внешним заимствованиям. В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно будут осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СПЗ.

Баланс текущего счета платежного баланса в августе составил +205 млн. США, однако по результатам января-августа 2021 года продолжает оставаться отрицательным (-826 млн. США по сравнению с +5,3 млрд. США за 8 месяцев 2020 года).

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Несмотря на улучшение баланса внешней торговли товарами (до -3,0 млрд. США за январь-август 2021 года по сравнению с -3,7 млрд. долларов США за соответствующий период 2020 года) и увеличение поступлений по оплате труда (до 8,9 млрд. долларов США за январь-август 2021 года по сравнению с 7,5 млрд. долларов США в январе-августе 2020 года), отрицательное сальдо текущего счета было обусловлено значительным увеличением выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов, которые в январе-августе 2021 года выросли более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (-12,1 и -4,6 млрд. США соответственно).

При этом значительная доля таких выплат (4,6 млрд. США) была сформирована за счет увеличения реинвестированных доходов предприятий с иностранными инвестициями и улучшения финансовых результатов их деятельности.

Финансовый сектор. Объем работающих кредитов в банковской системе в августе вырос на 4,5%, главным образом за счет роста работающего портфеля гривневых кредитов банков, предоставленных корпоративным клиентам и физическим лицам (+4,8% и +4,0% соответственно). Зато портфель неработающих активов продолжает постепенно сокращаться – в корпоративном сегменте – на 0,2% и в розничном – на 3,7% за месяц, главным образом за счет урегулирования (списания) валютной задолженности клиентов банков.

Справка Finance.ua:

  • Данилишин сообщил, на что направят более $1,4 млрд помощи МВФ. Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (SDR) или $1,42 млрд для погашения внешних долгов Украины.
По материалам Finance.UA
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