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Нацбанк определит перечень валютных ценностей, на которые можно будет обменять виртуальные активы

Нацбанк определит перечень валютных ценностей, на которые можно будет обменять виртуальные активы

Согласно принятому Закону «О виртуальных активах», Национальный банк Украины будет осуществлять государственное регулирование оборота на территории Украины такой разновидности виртуальных финансовых активов как виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями.

Об этом заявил директор Департамента стратегии и развития Национального банка Арсен Макарчук во время форума «Финмониторинг (AML) и безопасность при работе с фиатными валютами и виртуальными активами».

«Национальный банк будет регулировать их выпуск и оборот на рынке. Поставщиками услуг с оборота виртуальных финансовых активов, обеспеченных валютными ценностями, смогут быть только финансовые учреждения — участники финансового рынка, которые уже находятся под регулированием и надзором Национального банка. Это очень важный аспект для предотвращения злоупотреблений на рынке виртуальных активов», — подчеркнул Арсен Макарчук.

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Кроме того, он добавил, что Национальный банк будет определять перечень валютных ценностей (кроме гривны), на которые можно будет обменять виртуальные активы, и устанавливать порядок такого обмена.

«Для полного завершения формирования законодательного поля функционирования рынка виртуальных активов необходимо еще принять изменения в Налоговый и Гражданский кодексы. Национальный банк надеется, что это произойдет совсем скоро. В то же время уже сейчас мы нарабатываем необходимую нормативно-правовую базу. Мы находимся в начале важного пути и надеемся на поддержку и конструктивный диалог с участниками финансового рынка», — сказал Арсен Макарчук.

Справка Finance.ua

  • Верховная Рада Украины 8 сентября этого года приняла Закон Украины «О виртуальных активах» (законопроект № 3637), что стало важным шагом к созданию в Украине рынка виртуальных активов;
  • это будет способствовать созданию в Украине прозрачного, понятного и цивилизованного рынка виртуальных активов и развитию его инфраструктуры;
  • с вступлением в силу норм этого закона отношения, возникающие в сфере виртуальных активов, получат определенный правовой статус, а его участники — право на защиту и работу в правовом поле.

Как будет работать рынок виртуальных активов 🧐

По материалам Finance.UA
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