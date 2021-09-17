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Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде Киева

Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде Киева

Согласно данным аналитиков «ЛУН Місто», по состоянию на 1 октября в Украине наблюдается очередной скачек цен на недвижимость в новостройках.

Finance.ua как портал, который следит за стоимостью квадратных метров, рассказывает, сколько стоят квартиры под Киевом.

Средняя цена метра в пригороде Киева в новостройках в октябре 2021 года составила 19 500 грн. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость увеличилась на 500 грн, хотя еще в октябре 2020 года «квадрат» в регионе обходился в 15 700 грн/кв.м.

Цены по удаленности от Киева:

  • в ЖК, которые находятся в пределах 5 км от столицы — 21 100 грн/кв. м;
  • в радиусе 5−10 км — 21 000 грн/кв. м;
  • в объектах, которые расположены в 10 — 20 км от Киева — 18 000 грн/кв. м.

Эксперты также исследовали, сколько стоят самые маленькие квартиры в жилом комплексе пригорода столицы:

  • 1-комнатная (со средней площадью 36,9 кв. м.) — 928 550 грн;
  • 2-комнатная (57,6 кв. м) — 1 411 200 грн;
  • 3-комнатная (64 кв. м.) — 1 904 000 грн.

Динамика цен в районах. Как свидетельствует аналитика, дороже всего квадрат нового жилья обходится в таких регионах:

  • Вишневое — 23 000 грн/кв. м;
  • Вышгород — 22 100 грн/кв. м;
  • Ирпень и Петропавловская Борщаговка — 21 400 грн/кв. м;
  • Софиевская Борщаговка — 20 800 грн/кв. м.

А вот самое дешевое жилье в октябре оказалось в Ворзеле — здесь ценник за квадратный метр достиг 10 400 грн.

Справка Finance.ua:

  • в октябре в Киеве средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 33 тыс. грн;
  • самым дорогим районом Киева остается Печерск. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 62 600 грн. Самым дешевым остается Деснянский район — 23 200 грн за квадрат. Подробнее о ценах в разных районах столицы читайте здесь.

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По материалам Finance.UA
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