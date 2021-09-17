Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде Киева

Согласно данным аналитиков «ЛУН Місто», по состоянию на 1 октября в Украине наблюдается очередной скачек цен на недвижимость в новостройках.
Finance.ua как портал, который следит за стоимостью квадратных метров, рассказывает, сколько стоят квартиры под Киевом.
Средняя цена метра в пригороде Киева в новостройках в октябре 2021 года составила 19 500 грн. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость увеличилась на 500 грн, хотя еще в октябре 2020 года «квадрат» в регионе обходился в 15 700 грн/кв.м.
Цены по удаленности от Киева:
Эксперты также исследовали, сколько стоят самые маленькие квартиры в жилом комплексе пригорода столицы:
Динамика цен в районах. Как свидетельствует аналитика, дороже всего квадрат нового жилья обходится в таких регионах:
А вот самое дешевое жилье в октябре оказалось в Ворзеле — здесь ценник за квадратный метр достиг 10 400 грн.
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