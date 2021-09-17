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Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти

Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти

По состоянию на октябрь 2021 года, средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке составляет 33 тыс. грн.

По данным статистики ЛУН Місто, цены на первичное жилье в Украине продолжают расти.

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Обзор цен

Согласно статистике, по состоянию на 1 октября средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве повысилась с 32 500 грн до 33 000 грн. После сентябрьского небольшого снижения цен (в начале осени средняя цена за квадрат снизилась на 300 грн), во Львове цены выросли на 500 грн за квадрат – от 19 300 грн до 19 800 грн. А вот в Одессе наблюдается небольшое снижение средней цены на квадратный метр – от 21 500 грн до 21 300 грн.

Что в районах городов

Самым дорогим районом Киева остается Печерск. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 62 600 грн. Самым дешевым остается Деснянский район 23 200 грн за квадрат.

Примерно в эту же цену самые дорогие (в среднем) квадратные метры в агломерации – 22 100 грн в Вышгороде, 23 000 грн в Вишневом. Самые дешевые квадраты пригорода – Белогородка с 15 100 грн за 1 кв. м.


Инфографика: ЛУН

В Одессе самым дешевым районом остается Малиновский – 18 500 грн за 1 кв. м, самым дорогим – Приморский – 30 800 грн за 1 кв. м.


Инфографика: ЛУН

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 30 900 грн. Самое дешевое жилье в Шевченковском районе – 22 700 грн за квадрат.


Инфографика: ЛУН

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По классам жилья

По состоянию на 1 октября эконом-класс В Киеве в среднем стоит 22 300 грн за 1 кв. м, комфорт – 27 000 грн за 1 кв., бизнес – 49 400 грн за 1 кв. м, премиум – 76 900 грн за 1 кв. м.

Во Львове цена за эконом-класс в среднем составляет 16 000 грн за кв м, комфорт – 18 600 грн за 1 кв. м, бизнес можно взять по цене киевского комфорта – 27 000 грн за 1 кв. м, премиум – 33 200 грн за 1 кв. м.

В Одессе квадратный метр в экономе в среднем стоит, как и во Львове – 16 000 грн за 1 кв. м, комфорт – 19 200 грн за 1 кв. м, в бизнес можно взять по цене киевского эконома – 23 800 грн за 1 кв. м, премиум – 38 600 грн за 1 кв. м.

По материалам ТСН
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